Прокат самокатов и велосипедов возобновил работу в Москве в связи со стабилизацией погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Аренда СИМ возможна только после прохождения верификации через Mos ID на портале mos.ru, напомнили в ведомстве, призвав быть вежливыми на дороге и соблюдать несколько простых правил.

В частности, необходимо пользоваться велодорожками и спешиваться при прохождении пешеходных переходов. Также перед ездой важно надевать защитную экипировку со световозвращающими элементами, а во время самой поездки не перевозить пассажиров.

Особенный акцент в Дептрансе сделали на запрете управления велосипедом и самокатом в состоянии алкогольного опьянения.

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостанавливали поездки в Москве 27 апреля из-за сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду и мокрого снега. В связи с этим в городе действовал оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее каталог аренды СИМ пополнится электросамокатами новой модели "Москвич". Ее ключевая особенность заключается в обладании умной электроникой.

Благодаря IoT-модулю, созданному компанией "Яндекс", скорость СИМ автоматически снижается в медленных зонах. Кроме того, разработка позволяет ограничивать въезд в места, где нельзя передвигаться на самокатах.

