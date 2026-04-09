Юрист Соловьев призвал в 10 раз увеличить штраф за езду на электросамокате вдвоем

В России необходимо увеличить размер штрафа за езду на электросамокате вдвоем. Об этом сообщает RT со ссылкой на заслуженного юриста Ивана Соловьева.

Он объяснил, что данный вид нарушения правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ) встречается чаще всего. В случае падения с самоката двоих человек их травмы оказываются серьезнее ранений, полученных одним упавшим.

"Потерять равновесие при таком движении нетрудно – вес и нагрузка на СИМ распределяются неправильно, управление затрудняется, поэтому любой поворот и кочка становятся причиной ДТП", – уверен Соловьев.

Кроме того, за счет этого увеличивается вес самого самоката, что при аварии также оборачивается трагедией. В настоящее время в КоАП за данное правонарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Но сервисы аренды самокатов самостоятельно определяют размер штрафных санкций и списывают средства с банковских карт пользователей. Также сервис может временно или постоянно заблокировать аккаунт нарушителя.

Юрист считает, что размер штрафа, закрепленный в КоАП, не соответствует степени опасности нарушения, а фактическая передача коммерческим организациям права штрафовать граждан не только снижает профилактическое значение наказания, но и ослабляет госконтроль и направляет средства граждан коммерческим организациям.

Поэтому Соловьев направил соответствующее предложение на имя российского премьер-министра Михаила Мишустина с предложением повысить штраф за такое правонарушение с 800 до 8 000 рублей.

Ранее стало известно, что Минцифры и операторы сервисов кикшеринга Whoosh, "Юрент" и "Яндекс" прорабатывают внедрение системы верификации пользователей через "Госуслуги" в российских регионах. Подобные меры повысят безопасность на дорогах и снизят злоупотребление соответствующими сервисами.

