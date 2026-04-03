Росстандарт утвердил ГОСТ на номерные знаки для СИМ

Росстандарт утвердил требования к знакам государственной регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответвующим документом устанавливается, что номерной знак должен быть металлическим и двухстрочным размером 137 на 137 миллиметров с тремя буквами на верхней строке и двумя цифрами на нижней. Цифры являются кодом региона.

Знак необходимо размещать спереди и сзади. Допускается изображение флага России.

Как пояснил Росстандарт, новый ГОСТ учитывает практику крупных городов и должен помочь в увеличении безопасности дорожного движения, а также в эффективности контроля за СИМ.

Ведомство подчеркнуло, что проводит работу и над требованиями по организации дорожного движения, добавив в поправки дорожные знаки для СИМ.

"Простота эксплуатации и доступность делают СИМ востребованными среди широкого круга пользователей. Однако со временем яснее становилось, что этот транспорт не столь безопасный", – указал глава Росстандарта Антон Шалаев.

Он призвал установить к данному транспорту четкие требования.

Ранее комиссия по безопасности дорожного движения подмосковных Котельников запретила работу СИМ. Как пояснил глава округа Михаил Соболев, улично-дорожная сеть города не приспособлена для электросамокатов, а персонал их операторов не справляется с работой, в результате чего СИМ оказываются брошены.

Кроме того, по его словам, операторы не способны контролировать соблюдение дорожной безопасности арендаторами.

