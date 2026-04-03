Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 21:14

Транспорт

Росстандарт утвердил ГОСТ на номерные знаки для СИМ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Росстандарт утвердил требования к знакам государственной регистрации средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Соответвующим документом устанавливается, что номерной знак должен быть металлическим и двухстрочным размером 137 на 137 миллиметров с тремя буквами на верхней строке и двумя цифрами на нижней. Цифры являются кодом региона.

Знак необходимо размещать спереди и сзади. Допускается изображение флага России.

Как пояснил Росстандарт, новый ГОСТ учитывает практику крупных городов и должен помочь в увеличении безопасности дорожного движения, а также в эффективности контроля за СИМ.

Ведомство подчеркнуло, что проводит работу и над требованиями по организации дорожного движения, добавив в поправки дорожные знаки для СИМ.

"Простота эксплуатации и доступность делают СИМ востребованными среди широкого круга пользователей. Однако со временем яснее становилось, что этот транспорт не столь безопасный", – указал глава Росстандарта Антон Шалаев.

Он призвал установить к данному транспорту четкие требования.

Ранее комиссия по безопасности дорожного движения подмосковных Котельников запретила работу СИМ. Как пояснил глава округа Михаил Соболев, улично-дорожная сеть города не приспособлена для электросамокатов, а персонал их операторов не справляется с работой, в результате чего СИМ оказываются брошены.

Кроме того, по его словам, операторы не способны контролировать соблюдение дорожной безопасности арендаторами.

Кикшеринг сможет вернуться в Котельники и Люберцы после согласования порядка работы с ГАИ

Читайте также


транспорт

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика