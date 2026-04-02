02 апреля, 19:18

Транспорт

Прокат электросамокатов запретили в Котельниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Комиссия по безопасности дорожного движения подмосковных Котельников запретила работу средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил глава городского округа Михаил Соболев в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что улично-дорожная сеть Котельников не приспособлена для электросамокатов, а персонал их операторов не справляется с работой, в результате чего СМИ оказываются брошены. Кроме того, операторы не способны контролировать соблюдение дорожной безопасности арендаторами.

"Дети берут самокаты без контроля взрослых, а многие катаются вдвоем. Всe это создает угрозу для жизни и здоровья как самих пользователей, так и окружающих", – отметил глава округа.

Соболев подчеркнул, что операторы обязаны вывезти самокаты из Котельников и расширить "красную зону" до 4 апреля. Он добавил, что комиссия рассмотрит вопрос возобновления работы СИМ, если операторы представят предложение с учетом всех замечаний и обеспечения безопасности.

Ранее работу кикшеринговых компаний по аренде электросамокатов ограничили в подмосковных Люберцах. Запрет также действует в Дзержинском, Томилине, Краскове, Малаховке, Октябрьском, Островцах и Мирном.

При этом в Москве могут запретить передвигаться по тротуарам курьерам на тяжелых СИМ, включая электросамокаты и велосипеды. Минтранс РФ и Дептранс Москвы уже работают над соответствующими изменениями законодательства.

"Новости дня": скорость электросамокатов предложили ограничить в Москве

Читайте также


транспорт

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

