Прокат электросамокатов запретили в Котельниках

Комиссия по безопасности дорожного движения подмосковных Котельников запретила работу средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил глава городского округа Михаил Соболев в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что улично-дорожная сеть Котельников не приспособлена для электросамокатов, а персонал их операторов не справляется с работой, в результате чего СМИ оказываются брошены. Кроме того, операторы не способны контролировать соблюдение дорожной безопасности арендаторами.

"Дети берут самокаты без контроля взрослых, а многие катаются вдвоем. Всe это создает угрозу для жизни и здоровья как самих пользователей, так и окружающих", – отметил глава округа.

Соболев подчеркнул, что операторы обязаны вывезти самокаты из Котельников и расширить "красную зону" до 4 апреля. Он добавил, что комиссия рассмотрит вопрос возобновления работы СИМ, если операторы представят предложение с учетом всех замечаний и обеспечения безопасности.

Ранее работу кикшеринговых компаний по аренде электросамокатов ограничили в подмосковных Люберцах. Запрет также действует в Дзержинском, Томилине, Краскове, Малаховке, Октябрьском, Островцах и Мирном.

При этом в Москве могут запретить передвигаться по тротуарам курьерам на тяжелых СИМ, включая электросамокаты и велосипеды. Минтранс РФ и Дептранс Москвы уже работают над соответствующими изменениями законодательства.

