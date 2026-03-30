Росстандарт утвердил поправку к ГОСТу о регистрационных знаках для СИМ

Росстандарт утвердил поправку к ГОСТу, устанавливающему требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Об этом говорится в документе, размещенном в базе ведомства.

Согласно утвержденным изменениям, вводится новый тип регистрационных знаков для средств индивидуальной мобильности (СИМ) – 4В. По новым нормам, на знаке сверху должны быть расположены 3 буквы, а внизу – 2 цифры и код региона. Знак на СИМ должен быть установлен как спереди, так и сзади.

Поправку внесли в ГОСТ в феврале этого года. В Росстандарте объяснили, что она необходима для обеспечения регистрации средств индивидуальной мобильности и подготовлена в рамках мероприятий по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ, а также для обеспечения безопасности дорожного движения при их использовании.

В ведомстве уточнили, что национальные стандарты не устанавливают обязательность регистрации, а создают для нее нормативно-техническую основу. При этом газета "Коммерсант" сообщила, что такие номера станут обязательными, когда власти запустят систему постановки на учет всех СИМ в электронном реестре.

Ранее депутаты Заксобрания Приморья обратились в Госдуму и попросили ускорить принятие закона, устанавливающего ответственность для водителей самокатов, из-за увеличения числа аварий с их участием. Вице-спикер краевого парламента Джамбулат Текиев рассказал, что в 2024 году зафиксировали 48 таких происшествий, а в 2025-м уже 51.