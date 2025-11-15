15 ноября, 14:31Транспорт
В Москве за 2025 год совершено свыше 71 млн поездок на электросамокатах
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Более 71 миллиона поездок совершено на электросамокатах за этот год в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что 85% поездок было совершено с транспортной целью. Он также обратил внимание на то, что введенные в этом году меры по повышению безопасности показали хорошие результаты.
В частности, за последние 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество ДТП с участием электросамокатов в Москве снизилось на 54%, а число происшествий с детьми уменьшилось на 68%.
Департамент транспорта Москвы напомнил, что в этом сезоне была введена обязательная верификация пользователей через Mos ID, благодаря чему удалось заблокировать 68 тысяч аккаунтов несовершеннолетних. Кроме того, на электросамокатах и велосипедах были установлены укрупненные номера. Это упростило выявление нарушителей ПДД.
Помимо этого, было введено 70 новых медленных зон у станций МЦД, МЦК, а также возле остановок и станций метро. В общей сложности в столице появилось 420 таких участков. Вместе с этим была нанесена специальная разметка для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 250 локациях.
Не забыли специалисты провести и обучающие мероприятия вместе с операторами проката. В 2026-м году власти Москвы продолжат работу по повышению безопасности поездок вместе с коллегами из ГАИ, ЦОДД.
Сезон велопроката и аренды электросамокатов был завершен в Москве в пятницу, 14 ноября. Такое решение было принято в целях безопасности, так как, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в столице ожидается похолодание.
