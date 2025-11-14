Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершится в Москве 14 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сезон велопроката и аренды электросамокатов завершится в Москве в пятницу, 14 ноября, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Ведомство сослалось на прогнозы синоптиков, согласно которым в мегаполис в скором времени придет похолодание. В целях безопасности и было решено завершить предоставление прокатных услуг.

В Дептрансе уточнили, что самокаты и велосипеды можно будет арендовать до 22:00. После этого они будут заблокированы и постепенно отправлены в сервисные центры для технического обслуживания и подготовки к следующему сезону.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что в текущем году сервисы проката пользовались огромным спросом среди жителей столицы. В частности, они совершили свыше 75 миллионов поездок, пунктами назначения которых в 85% случаев являлись остановки общественного транспорта, метро, дома, университеты или офисы.

В начале октября "Велобайк" запустил сервис зимнего хранения велосипедов. На складе, расположенном в центре Москвы, горожане могут оставить двухколесный транспорт до конца апреля. Причем при оформлении хранения техобслуживание, в том числе диагностика, подкачка шин, смазка цепи и другое, проводятся в подарок.