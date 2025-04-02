ОП: минимальный возраст для езды на велосипеде нужно поднять до 16 лет

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Минимальный возраст для езды на велосипеде по российским автодорогам нужно поднять с 14 до 16 лет. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Ранее правительство предложило внести поправки в правила дорожного движения (ПДД). В частности, одна из поправок предполагает не допускать к управлению средствами индивидуальной мобильности (СИМ) лиц младше 16 лет.

По словам Холодова, общественники уже предлагали это сделать в отношении детей на обычных велосипедах.

"У нас по ПДД сейчас получается, что с 14 лет можно выезжать на обычном велосипеде на дорогу, при этом административная ответственность наступает с 16 лет, то есть, если в возрасте с 14 до 16 лет проехал на красный свет, то, что, вызовут в школу и ругать будут?" – сказал Холодов.

Согласно протоколу, велосипедом предлагается считать только транспорт, приводимый в движение мускульной силой. К СИМ планируется отнести устройства с максимальной эффективной мощностью более 0,1 киловатта и максимальной конструктивной скоростью 25 километров в час. При этом предлагается не регламентировать использование устройств с максимальной мощностью менее 0,1 киловатта.

Как считает Холодов, это не дает понимания, как будут определять мощность транспорта. Общественники предлагали ввести категорию "детский" для СИМ, предназначенных для пользователей до 16 лет.

"Мне кажется, что здесь можно именно по предназначению, инструкции к устройству воспринимать, а не по экспертизе мощности", – отметил Холодов, добавив, что электровелосипеды с мощностью до 0,25 киловатта не стоит относить к СИМ, потому что для них "есть правила, которые устоялись у нас десятилетиями".

Между тем в России могут начать устанавливать дорожные знаки для парковки самокатов. Предложение входит в подготовленный Минтрансом проект изменений в ПДД. Кроме того, водителям электросамокатов запретят проезд по тротуарам за исключением отдельных ситуаций.

Также соответствии с нововведениями, пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства. Для этого будет установлено четкое разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом.