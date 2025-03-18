Специалист Ковалев назвал условия, при которых возможна совместная поездка на самокате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совместная поездка на электросамокате возможна, если транспорт спроектирован для двух и более человек, рассказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Денис Ковалев.

Кроме того, по словам эксперта, электросамокат должен быть оснащен средствами безопасности, вдвоем на нем кататься лучше при отсутствии интенсивного движения.

Ковалев напомнил, что большинство городов имеют правила и ограничения на использование электросамокатов. Повышение нагрузки может привести к повреждению тормозной системы и других составляющих. В таком случае повышается риск падения и травм для водителя и окружающих.

Специалист также добавил, что максимальная допустимая скорость для средств индивидуальной мобильности достигает 25 км/ч. По его словам, эта цифра не случайная, поскольку при ее превышении возрастает риск травм в случае аварии.

"Электросамокат не игрушка. Как водитель, вы несете ответственность за безопасность свою и окружающих", — подчеркнул Ковалев.

Ранее сообщалось, что пользователей электросамокатов в России могут обязать получать водительские права.