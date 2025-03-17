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17 марта, 07:15

Транспорт

Пользователей электросамокатов в России могут обязать получать водительские права

Пользователей электросамокатов в России могут обязать получать водительские права

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В России собираются ввести водительские права для электросамокатчиков. С таким предложением выступил Следственный комитет.

Самокаты включат в категорию транспортных средств, что обяжет пользователей строго соблюдать ПДД. Пользователи средств индивидуальной мобильности с мощностью двигателя до четверти киловатта будут обязаны получать водительское удостоверение подкатегории М1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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