17 марта, 07:15Транспорт
Пользователей электросамокатов в России могут обязать получать водительские права
В России собираются ввести водительские права для электросамокатчиков. С таким предложением выступил Следственный комитет.
Самокаты включат в категорию транспортных средств, что обяжет пользователей строго соблюдать ПДД. Пользователи средств индивидуальной мобильности с мощностью двигателя до четверти киловатта будут обязаны получать водительское удостоверение подкатегории М1.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Прокат электросамокатов возобновили в приложении "Московский транспорт"
- Сезон проката самокатов и велосипедов стартовал в Москве