Пользователей электросамокатов в России могут обязать получать водительские права

В России собираются ввести водительские права для электросамокатчиков. С таким предложением выступил Следственный комитет.

Самокаты включат в категорию транспортных средств, что обяжет пользователей строго соблюдать ПДД. Пользователи средств индивидуальной мобильности с мощностью двигателя до четверти киловатта будут обязаны получать водительское удостоверение подкатегории М1.

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