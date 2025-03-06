В Москве расширили сеть конечных станций транспорта с электробусными зарядками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве увеличилось количество конечных станций наземного транспорта с зарядной инфраструктурой для электробусов, сообщает телеграм-канал департамента транспорта столицы со ссылкой на заместителя мэра Максима Ликсутова.

С начала года электробусные зарядки появились на двух конечных станциях – Беляево и Ивановское. Сейчас в Москве работает 30 таких станций. Как отметил Ликсутов, они позволяют быстрее заменять автобусы на экологичные электробусы.

"Мы наращиваем зарядную инфраструктуру в столице. Это помогает постоянно увеличивать количество электробусных маршрутов и повышать комфорт поездок пассажиров. Уже 20% всех конечных станций в Москве обслуживают электробусы", – сказал заместитель мэра.

В 2025 году в Москве появились 14 новых зарядных станций для электробусов. Их установили в районах Ивановское, Дмитровском и Коньково.

Ранее сообщалось, что шесть маршрутов автобусов и электробусов скорректируют в Москве и Подмосковье. 6 и 8 марта изменения коснутся восьми районов столицы, а также двух районов Московской области.