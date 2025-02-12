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12 февраля, 10:15

Транспорт

В Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов

В Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов

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С начала года в столице появилось 14 новых зарядных станций для электробусов. Их установили в районах Ивановское, Дмитровский и Коньково. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Всего в городе действует более 360 таких станций, они обеспечивают работу свыше 2 тысяч электробусов. Развитие экологичного транспорта позволяет постепенно заменять дизельные автобусы на более современные и безопасные для окружающей среды модели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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