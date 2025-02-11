Четвертая Московская неделя моды состоится 13–18 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четвертая Московская неделя моды пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 13 по 18 марта, передает пресс-служба мероприятия.

"В программе – модные показы российских и зарубежных дизайнеров, открытый маркет с товарами локальных брендов, лекторий с участием ведущих экспертов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts и бизнес-шоурум", – говорится в сообщении.

Отмечается, что участникам мероприятия удастся представить собственные проекты широкой публике и экспертам индустрии моды, а также обрести новую аудиторию и расширить деловые связи.

Между тем третья Московская неделя моды прошла в октябре прошлого года. С 4 по 9 октября площадку мероприятия посетили 65 тысяч человек. Свои коллекции тогда представили около 200 дизайнеров из 41 российского города, а также семи других стран.

В их числе оказались Китай, ОАЭ, Коста-Рика и Индия. Участники мероприятия смогли продемонстрировать свое мастерство, найти деловых партнеров и обменяться опытом с коллегами.