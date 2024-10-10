Около 65 тысяч человек посетили Московскую неделю моды

Фото: пресс-служба Депкульта Москвы

Третья Московская неделя моды, которая проходила с 4 по 9 октября в ЦВЗ "Манеж", завершилась в столице. За шесть дней площадку посетили 65 тысяч человек, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что свои коллекции представили около 200 дизайнеров из 41 российского города, а также семи других стран. В их числе оказались Китай, ОАЭ, Коста-Рика и Индия. Участники мероприятия смогли продемонстрировать свое мастерство, найти деловых партнеров и обменяться опытом с коллегами, уточнила Сергунина.

В этом сезоне многие бренды взяли за основу культурные коды и национальные особенности родной страны. Так, дизайнер из Чебоксар показал коллекцию, основанную на национальном чувашском костюме. А представитель ЮАР создал вечерние и повседневные образы в яркой цветовой гамме.

Всего в рамках Московской недели моды прошли 83 показа. Также там работал маркет, где посетители могли купить одежду и аксессуары 80 брендов.

Для профессионального сообщества был открыт бизнес-шоурум, в котором поучаствовали свыше 50 российских специалистов. Они проводили встречи с потенциальными партнерами и оптовыми покупателями. Для гостей мероприятия эксперты прочитали 25 лекций. Им рассказали о трендах и о том, как они менялись со временем. Онлайн-трансляции встреч посмотрели более двух миллионов человек.

Кроме того, в рамках мероприятия прошел фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Short, который объединил не только российских, но и зарубежных режиссеров. Отобранные международным экспертным советом работы показали в Центре дизайна Artplay.

Ранее на московском форуме BRICS+ Fashion Summit подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС. Документ подписали главы профильных ассоциаций, учебных заведений и организаторы недель моды более чем 50 стран. Среди них – Россия, Индия, ЮАР, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор и Кения.