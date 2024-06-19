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19 июня, 18:00

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Руководитель Депкульта Фурсин объяснил, почему растет популярность Московской недели моды

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Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин пояснил, что Московская неделя моды становится все более востребованной благодаря тому, что на ее территории представители отечественной и зарубежной модных индустрий могут сотрудничать и обмениваться бизнес-идеями. Кроме того, товары российских дизайнеров привлекают иностранных байеров.

Фурсин добавил, что Неделю моды в Москве очень ждут и простые жители, и фанаты одежды и аксессуаров отечественных дизайнеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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