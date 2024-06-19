Руководитель Депкульта Фурсин объяснил, почему растет популярность Московской недели моды

Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин пояснил, что Московская неделя моды становится все более востребованной благодаря тому, что на ее территории представители отечественной и зарубежной модных индустрий могут сотрудничать и обмениваться бизнес-идеями. Кроме того, товары российских дизайнеров привлекают иностранных байеров.

Фурсин добавил, что Неделю моды в Москве очень ждут и простые жители, и фанаты одежды и аксессуаров отечественных дизайнеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.