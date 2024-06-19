Собянин назвал основные задачи развития системы социальной защиты Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Главными задачами правительства Москвы в сфере социальной защиты до 2030 года станет выполнение социальных обязательств перед москвичами и внедрение эффективных инструментов поддержки москвичей. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что столичная система социальной поддержки выстраивалась на протяжении долгого времени и сейчас ими пользуются уже более 4,5 миллиона москвичей – каждый третий житель города.

Собянин добавил, что в январе этого года в системе назначения социальных выплат произошли изменения. Так, в столице начал работать единый центр обработки заявок на оказание мер поддержки для всех категорий москвичей – "Социальное казначейство". Именно он выносит решение о назначении 94 различных льгот, пособий, выплат.

За первые пять месяцев работы центр обработал свыше 1,3 миллиона заявок, подчеркнул градоначальник. Кроме того, он отметил, что благодаря переводу всех услуг в электронный вид сроки вынесения решения сократились в 2 раза, а также снизилось количество необоснованных отказов и других ошибок при назначении помощи москвичам.

Собянин отметил, что в ближайшие годы система социальных выплат продолжит развиваться, чтобы оперативно подстраиваться под меняющиеся потребности разных категорий москвичей.

Не оставил без внимания мэр проект "Московское долголетие", на занятиях которого задействованы более 570 тысяч граждан старшего поколения. По словам градоначальника, сейчас этот проект стал экосистемой, куда включена почти вся городская инфраструктура. Так, лучшие столичные организации создают эксклюзивные программы для участников проекта.

Кроме того, в рамках "Московского долголетия" жители столицы имеют доступ к занятиям на 3,3 тысячи городских площадок, а партнерами проекта являются МГУ, Московский зоопарк, "Союзмультфильм" и другие крупные учреждения культуры, науки, образования и спорта.

"Создана сеть из 133 центров московского долголетия, где люди старшего возраста отдыхают, общаются и объединяются в клубы по интересам. Москвичей интересуют здоровый образ жизни, искусство, иностранные языки, кулинария", – поделился мэр.

Собянин добавил, что в ближайшие годы необходимо будет завершить формирование сети центров московского долголетия, чтобы они были в каждом районе, в том числе на активно развивающейся территории ТиНАО. Помимо этого власти продолжат расширять сеть организаций-поставщиков, что позволит организовывать еще больше интересных занятий.

"С 2025 года взаимодействие с ними перейдет в электронный вид. Стать поставщиком "Москов­ского долголетия" и проводить занятия для старших москвичей можно будет в "два клика" на портале mos.ru", – напомнил мэр.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что все дополнительные доходы от расширения прогрессии по налогу на доходы физических лиц пойдут на решение социальных задач. По его словам, государство вложит собранные ресурсы в повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями и социальную инфраструктуру.

