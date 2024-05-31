Россияне, которым в мае исполнилось 80, получат в июне увеличенную пенсию

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В июне 2024 года в России вступят в силу сразу несколько важных изменений. В частности, увеличатся пенсии 80-летних граждан, часть ипотечных программ станет доступнее, а перечень жизненно важных лекарств расширится.

Повышение пенсий

С 1 июня россияне, которым в мае исполнилось 80, получат увеличенную пенсию. Она вырастет на 100% ее фиксированной части, которая в 2024 году составляет 8 134 рубля 88 копеек. Это же касается и пожилых, которым оформили I группу инвалидности.

Однако фиксированную часть удваивают только на основе одной этих из двух причин. К примеру, если ранее гражданину повысили пенсию после оформления I группы инвалидности, то в момент 80-летия второй раз ее увеличивать не будут.

Льготная ипотека

С первого дня лета сотрудникам в сфере медицины и образования предоставили возможность оформлять Арктическую и Дальневосточную ипотеку без учета их стажа работы. Ранее программы были рассчитаны только на тех, кто отработал в профильных учреждениях не менее пяти лет.

Кроме того, с 1 июня эти виды льготной ипотеки распространили на участников СВО и членов семей погибших бойцов без учета условий, которые касались возраста и семейного положения. Речь идет о пунктах, по которым заемщиками могут быть молодые семьи, если обоим супругам еще нет 36, а также граждане младше 36, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 19 лет.

Также до девяти миллионов вырос максимальный размер кредита на вторичное жилье в моногородах.

Выплаты детям

С 1 июня в силу вступят новые правила учета дохода семей, претендующих на единое пособие на детей. До этого в доходах не учитывали алименты, если их ранее не назначил суд либо если сам родитель не указывал их поступление в заявлении о получении пособия.

Теперь же, если размер поступлений от отца или матери утвердил суд, их примут во внимание по фактически переведенным деньгам. Если нет исполнительного производства, то данные о суммах заявитель может указать сам, а вот если к делу подключилась служба судебных приставов, то Социальный фонд получит все сведения для выплаты сам.

В ситуации же, когда родители договорились об алиментах устно или в соглашении, учтут сумму, которая указана в заявлении на предоставление пособия. Однако она не может быть меньше минимальных гарантий, прописанных в Семейном кодексе (а именно четверти МРОТ на одного ребенка, трети на двоих и половины на троих и более детей).

Борьба с контрафактом

С 1 июня вступает в силу обязательная маркировка соков, компотов и нектаров. Те напитки, которые попали в оборот до этой даты, могут продаваться до истечения их срока годности.

Кроме того, с 1 июня штрихкоды начнут наносить на пачки табачной и другой никотинсодержащей продукции. Все эти меры необходимы, чтобы бороться с контрафактом. А в случае с табаком это еще и позволит взимать акциз при ввозе и вывозе подакцизной продукции Евразийского экономического союза.

Безопасность туристов

С 1 июня инструкторы-проводники будут проходить аттестацию в организациях, которые утвердило правительство. К примеру, специалистов по альпинистскому маршруту высшей категории сложности проверит Федерация альпинизма России, а лыжной трассы высшей категории – Федерация спортивного туризма страны.

При этом инструктор-проводник теперь обязан сообщать о сопровождении туристов МЧС и уполномоченные органы исполнительной власти до начала и после завершения похода. Известить придется и организацию, которая проводила аттестацию.

Оформление в детский лагерь

С 2 июня обновится форма медсправки о здоровье ребенка для детского лагеря, указано в приказе Минздрава.

Теперь в документе должны быть отображены перенесенные инфекционные и неинфекционные заболевания, травмы и хирургические вмешательства, аллергия и реакции на нее. Кроме того, в справке обяжут прописать сведения о медицинской группе для занятия физкультурой, а также результаты осмотра на педикулез и чесотку.

Жизненно важные препараты

С 18 июня в России расширится перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В частности, туда внесут три лекарства от различных вирусных и бактериальных инфекций, а также инфекционно-воспалительных заболеваний. Еще два предназначены для страдающих рассеянным склерозом.

Как только эти препараты внесут в перечень, цены на них начнет регулировать государство. Кроме того, их будут использовать при лечении по программе государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.

Перекрытия в метро

С 22 июня в Москве временно закроют участок метро от станции "Деловой центр" до "Хорошёвской" Большой кольцевой линии. Это необходимо, чтобы интегрировать его в будущую Рублево-Архангельскую линию. Теперь станции откроются уже в ее составе.

В качестве альтернативы остаются Филевская и Солнцевская линии, а также МЦК, МЦД-1 и МЦД-4. При этом интервалы движения наземного транспорта, который проходит через станцию "Шелепиха", станут меньше.