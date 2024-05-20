Правительство РФ распространило дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО

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Правительство России распространило дальневосточную и арктическую ипотеку на ряд категорий граждан, включая участников СВО. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве уточнили, что программу распространили также на членов семей тех, кто погиб в связи с выполнением задач в зоне СВО, без учета предусмотренных в программе условий, касающихся возраста и семейного положения граждан.

Кроме того, в программе исключили требование в виде 5-летнего стажа работы для медицинских и педагогических работников. Также до 9 миллионов рублей был увеличен максимальный размер кредита на приобретение вторичного жилья в моногородах.

Ранее стало известно, что средняя цена долгосрочной аренды квартир в РФ за год выросла на 20%. При этом в мае 2024 года снижение было зафиксировано лишь в списке квартир с четырьмя и более комнатами – на 30 тысяч рублей в год, до 150 тысяч рублей.

