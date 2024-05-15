Юрист Туслякова рассказала об изменениях назначения детских пособий с 1 июня

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С 1 июня 2024 года в России вступают в силу изменения, регламентирующие порядок назначения и выплаты средств содержания на детей. Об этом рассказала юрист Екатерина Туслякова, сообщает Life.ru.

Эксперт привела в пример ситуацию, в которой родитель получает алименты на основании решения или приказа суда и плательщик делает выплаты добровольно. В этом случае деньги учитываются в размере, указанном получателем в заявлении о назначении ежемесячного пособия.

По словам Тусляковой, бывает, что на основании исполнительного документа о взыскании алиментов возбуждено исполнительное производство. Тогда выплаты учитываются в размере, представленном Федеральной службой судебных приставов.

Юрист подчеркнула, что суды будут предоставлять сведения о назначении алиментов или об отмене выплаты назначенных пособий по запросу Социального фонда России (СФР). Если информация не поступит в рамках межведомственного взаимодействия, то заявитель должен будет представить судебное решение самостоятельно в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления.

Туслякова отметила, что с июня нельзя будет указать любой размер алиментов. СФР учтет выплаты в размере на одного ребенка не менее одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – одной второй МРОТ. Это правило будет применяться только в отношении заявителя, указавшего статус "разведен (разведена)" в графе "семейное положение" заявления о назначении ежемесячного пособия. Заявитель с другим статусом указывает сумму алиментов только в случае их получения.

Кроме того, теперь в составе семейных доходов не будут учитываться деньги, полученные несовершеннолетними и теми, кто в указанный период проходил очное обучение в образовательных организациях не менее шести месяцев.

По мнению юриста Елены Кузнецовой, новшество положительно повлияет на получателей. Механизм пособий станет прозрачнее. Единое ежемесячное пособие – это вид государственной поддержки для беременных, которые встали на учет в срок до 12 недель, а также для семей с детьми от 0 до 17 лет.

Эксперт уточнила, что с июня 2024 года при назначении алиментов не будут учитываться проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей. Также из расчета исключат выплаты, полученные за звание "Мать-героиня", орден или медаль ордена "Родительская слава", заключила Кузнецова.

Ранее Госдума приняла закон об открытом реестре неплательщиков алиментов. Туда будут вносить данные о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов несовершеннолетним либо недееспособным совершеннолетним детям, а также нетрудоспособным родителям.