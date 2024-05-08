"Известия": ГД приняла закон об открытом реестре неплательщиков алиментов

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Госдума приняла правительственный закон об открытом реестре неплательщиков алиментов. Об этом сообщает газета "Известия".

"В реестр будут вносить информацию о должниках, привлеченных к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних либо недееспособных совершеннолетних детей, а также нетрудоспособных родителей", – указано в материале.

Согласно данным Минюста, должниками могут оказаться около 144 тысяч мужчин и женщин в России. Попавшие в черный список родители будут числиться в нем до тех пор, пока не выплатят долги. Данный закон в ближайшее время поступит на рассмотрение Совфеда и в случае его принятия вступит в силу через 270 дней после дня официального опубликования.

Председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова считает, что принятие законопроекта поможет эффективно и качественно исполнять судебные акты, а также повысит мотивацию должников к исполнению своих обязанностей.

Эксперты отмечают, что подобный реестр позволит быстро проверить гражданина на порядочность и благонадежность, а попадание в черный список может стать сигналом для потенциального работодателя.

Ранее депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение законопроект о запрете россиянам участвовать в азартных играх при наличии у них долга по алиментам, а также ограниченных в дееспособности судом. В пояснительной записке подчеркивается, что к таким гражданам могут добавить и тех, кто уклоняется от исполнения решения суда в рамках исполнительного производства.