13 марта, 18:58Политика
В ГД внесли проект о запрете участвовать в азартных играх при наличии долга по алиментам
Фото: depositphotos/cookelma
Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение законопроект о запрете россиянам участвовать в азартных играх при наличии у них долга по алиментам, а также ограниченных в дееспособности судом. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке подчеркивается, что к таким гражданам могут добавить и тех, кто уклоняется от исполнения решения суда в рамках исполнительного производства.
В случае принятия законодательной инициативы также будет установлен запрет на заключение пари между организаторами таких игр и несовершеннолетними россиянами. Другим нововведением предлагается наделить организаторов игр правом потребовать от посетителя покинуть помещение в случае нарушения им правил игорного заведения или законодательства РФ.
Ранее в ГД внесли законопроект, который предлагает запретить россиянам делать ставки в букмекерских конторах и тотализаторах при помощи кредитных карт.
До этого, с 1 января 2024 года, в России вступили новые правила по распределению отчислений букмекеров. Целевые отчисления должны направляться на развитие профессионального, детского и массового спорта в РФ.
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