В ГД внесли проект о запрете участвовать в азартных играх при наличии долга по алиментам

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Депутаты Госдумы РФ внесли на рассмотрение законопроект о запрете россиянам участвовать в азартных играх при наличии у них долга по алиментам, а также ограниченных в дееспособности судом. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке подчеркивается, что к таким гражданам могут добавить и тех, кто уклоняется от исполнения решения суда в рамках исполнительного производства.

В случае принятия законодательной инициативы также будет установлен запрет на заключение пари между организаторами таких игр и несовершеннолетними россиянами. Другим нововведением предлагается наделить организаторов игр правом потребовать от посетителя покинуть помещение в случае нарушения им правил игорного заведения или законодательства РФ.

Ранее в ГД внесли законопроект, который предлагает запретить россиянам делать ставки в букмекерских конторах и тотализаторах при помощи кредитных карт.

До этого, с 1 января 2024 года, в России вступили новые правила по распределению отчислений букмекеров. Целевые отчисления должны направляться на развитие профессионального, детского и массового спорта в РФ.

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