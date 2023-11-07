В РФ предложили обязать органы опеки платить алименты на период взыскания долга

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил на заключение правительства РФ подготовительный законопроект об обязанности органов опеки выплачивать детям деньги на период взыскания средств с уклоняющихся от уплаты алиментов родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ. Размер выплаты в случае одобрения законопроекта будет устанавливаться по решению суда, но не ниже прожиточного минимума в регионе.

Сейчас при отсутствии средств на уплату алиментов у родителей средства удерживаются из сумм на их счетах в банках. Однако, если средств нет и там, дети остаются без выплат.

"К сожалению, не все родители ответственно относятся к обеспечению достойного уровня жизни своих детей. Огромное количество дел в производстве у приставов, которые пытаются годами взыскать деньги для детей, поражает", – отметил Слуцкий.

По его мнению, одобрение инициативы позволит детям обеспечить достойный уровень жизни за счет государства. Помимо этого, выплаченные государством средства на алименты будут возмещены после их получения от должников.

До этого правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий создание в РФ реестра лиц, обязанных уплачивать алименты. Он станет частью базы данных Федеральной службы судебных приставов. Включать в него будут должников по алиментам, которые находятся в розыске или ранее привлекались к административной или уголовной ответственности.



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