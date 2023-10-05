В ЛДПР предложили освободить ЖЭКи от пошлин за иски в суд против неплательщиков

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Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому предприятия в сфере ЖКХ освобождаются от уплаты госпошлины при подаче заявления в суд о взыскании с недобросовестных плательщиков задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Документ размещен в думской электронной базе.

Нормой предлагается дополнить Налоговый кодекс РФ. От пошлины предлагается освободить управляющие многоквартирным домом и ресурсноснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По мнению авторов проекта, то, что предприятия в сфере ЖКХ обязаны платить госпошлину, является необоснованным, так как в этом случае судебные иски подаются с целью взыскания задолженности с лиц, которые отказываются от оплаты услуг, прямо влияющих на обеспечение социально значимых общественных благ россиян.

Подчеркивается, что мера поможет снизить финансовую нагрузку для предприятий в сфере ЖКХ и избавит систему суда от дополнительных процессуальных действий, в частности, вынесения определений о возврате госпошлины либо ее зачете.

Кабмин законопроект не поддержал, отметив, что реализация инициатив "приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ", источники компенсации данных выпадающих доходов законопроектом не определены.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР во главе со Слуцким внесут на рассмотрение ГД законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые проживают в браке более 10 лет и имеют детей. Документом предлагается внести изменения в Земельный кодекс РФ.

До этого стало известно, что партия внесет в Госдуму законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц. По словам Слуцкого, недопустимо облагать налогом граждан, которые живут "от зарплаты до зарплаты".

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