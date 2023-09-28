В Госдуму внесут законопроект о бесплатной земле для семей после 10 лет брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносят на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые проживают в браке более 10 лет и имеют детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект.

Документом предлагается внести изменения в Земельный кодекс РФ. Согласно инициативе, семьи, которые состоят в браке более 10 лет и имеют одного и более детей, смогут бесплатно получить земельный участок от государства. При этом предоставленная земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая детей.

По мнению авторов законопроекта, данная возможность позволит улучшить благосостояние семей, которые длительное время находятся в браке, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы и рождения детей.

Слуцкий добавил, что подобная мера поспособствует постепенному переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.

По его словам, возрождение родовых усадеб является качественно новым уровнем жизни россиян. В подобных условиях современной усадебной застройки намного комфортнее растить и воспитывать детей, добавил он.

Тем не менее в правительстве РФ не поддержали данную инициативу, отметив, что она является избыточной, поскольку в Земельном кодексе РФ уже установлены случаи, при которых участок бесплатно предоставляют отдельным категориям граждан.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о нулевой ставке НДФЛ с зарплат до 30 тысяч рублей в месяц. По словам Слуцкого, недопустимо облагать налогом граждан, которые живут "от зарплаты до зарплаты".

До этого правительство России направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о назначении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (или срока дожития) на следующий год. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии предлагается сохранить на 264 месяца (или 22 года).