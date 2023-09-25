В Госдуму внесли законопроект об ожидаемом периоде выплаты пенсии

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Правительство России направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о назначении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (или срока дожития) на следующий год. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии предлагается сохранить на 264 месяца (или 22 года).

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что срок ожидаемого периода составлен на основе данных о продолжительности жизни мужчин и женщин 60 и 55 лет соответственно.

Если законопроект одобрят, то он вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ранее Минфин РФ оценил влияние введения накопительной пенсии на поведение россиян. По информации, изменилось поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии.

В ведомстве заявили, что благодаря этому, граждане стали больше рассчитывать на себя, а не на государство.

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