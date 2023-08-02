В Минфине заявили об изменении поведения граждан из-за введения накопительной пенсии

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Минфин РФ оценил влияние введения накопительной пенсии на поведение россиян. Об этом сообщает РБК.

"С момента создания накопительной составляющей удалось изменить патерналистическое поведение граждан к пониманию необходимости самостоятельного формирования дополнительного дохода к будущей пенсии", – отметили в министерстве.

В ведомстве заявили, что благодаря этому, граждане стали больше рассчитывать на себя, а не на государство.



Создание и развитие накопительной системы пенсионного страхования совпало с периодом сложных экономических условий, констатировали в Минфине. По этой причине доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) была недостаточна, однако благодаря введению риск-ориентированного надзора со стороны Центробанка, в будущем НПФ позволят надежно обеспечивать дополнительные доход для граждан, считают в ведомстве.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, кому с 1 августа пересчитают пенсии. Максимально выплата может увеличиться на стоимость трех пенсионных баллов.

До этого в Госдуме предложили бессрочно освободить пенсионеров, ветеранов и их семьи от налога на доходы, полученные по вкладам в банках.

В России предложили индексировать пенсии несколько раз в год