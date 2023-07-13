В ГД предложили освободить пенсионеров от налога на доходы от вкладов

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В Госдуме предложили бессрочно освободить пенсионеров, ветеранов и их семьи от налога на доходы, полученные по вкладам в банках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на письмо, которое депутаты ГД Яна Лантратова и Нина Останина адресовали премьер-министру Михаилу Мишустину.

В документе сообщается, что мера, принятая в марте 2022 года, согласно которой от налога освобождались полученные в 2021 и 2022 годах доходы, была своевременной. По мнению авторов письма, она стала положительным примером налоговой поддержки россиян.

"Видится, что в условиях роста цен и падения доходов граждан вышеназванная мера не утратила актуальность и требует своего расширения", – подчеркнули в сообщении.

В ноябре прошлого Федеральная риелторская компания "Этажи" направила Мишустину предложение освободить от имущественного налога пенсионеров, у которых в собственности есть два дома, один из них – дача. Предложение поддержали в нижней палате парламента.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России в 2023 году составит 264 месяца. Он остался на уровне прошлых двух лет.

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