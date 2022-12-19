Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2023 году

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Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в России в 2023 году составит 264 месяца. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

Ожидаемый период выплаты пенсии – срок, используемый для расчета размера накопительной пенсии. Согласно документу, в 2023 году он останется на уровне 2021 и 2022 годов.

Период установлен исходя из данных статистики о продолжительности жизни граждан: мужчин в возрасте 60 лет, женщин – 55 лет в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительных пенсий.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.



Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу "Справедливой России – За правду!" о выплате тринадцатой пенсии сырой и непродуманной. Она отметила, что представители фракции изначально предложили нереализуемую инициативу.

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