В Госдуме раскритиковали идею о выплате тринадцатой пенсии

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала инициативу "Справедливой России – За правду!" о выплате тринадцатой пенсии сырой и непродуманной. Она сообщила, что средства для ежегодной выплаты россиянам в бюджете не запланированы. Ее слова передает "Лента.ру".

Депутат отметила, что представители фракции изначально предложили нереализуемую инициативу, так как пенсия рассчитывается исходя из тех тарифов индивидуальных страховых взносов, которые планируются в течение всей жизни, и смешивать две совершенно несоединимые системы сложно.

Бессараб подчеркнула, что власти понимают необходимость увеличения пенсий гражданам России. Но, по ее словам, для этого необходимы другие меры.

Также депутат отметила, что пенсионных выплат в размере 20 тысяч рублей планировалось достичь только к 2024 году. Однако после прошлогоднего поручения президента пенсия была увеличена почти на 20% и достигла значения 20 864 рубля.

"На следующий год планируют на 4,8 процента повысить страховые пенсии. Такое увеличение, как тринадцатая выплата, не предусмотрено федеральным бюджетом на 2023 год, непонятно, где в этом году брать деньги, чтобы выплачивать. Я думаю, что финансовое экономическое обоснование вряд ли подготовлено", – сказала Бессараб.

Ранее стало известно, что депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в Госдуму законопроект о выплате ежегодной дополнительной пенсии по старости. Изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". Предполагается, что дополнительная сумма будет выплачиваться пенсионерам в декабре в качестве так называемой тринадцатой пенсии.



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