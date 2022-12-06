В Госдуму внесут законопроект о выплате в декабре тринадцатой пенсии – СМИ

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Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" во вторник, 6 декабря, внесут в Госдуму законопроект о выплате ежегодной дополнительной пенсии по старости, передает ТАСС.

Уточняется, что изменения предлагается внести в закон "О страховых пенсиях". Предполагается, что дополнительная сумма будет выплачиваться пенсионерам в декабре в качестве так называемой тринадцатой пенсии.

"Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, должна выплачиваться еще одна. <...> Пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, государство обязано оказывать им поддержку в виде дополнительных выплат", – сказал лидер справороссов Сергей Миронов.

Он также подчеркнул, что сроки такой выплаты были выбраны не случайно. Парламентарий отметил, что перед новогодними праздниками люди начинают активнее брать в долг. При этом банки и микрофинансовые организации охотно дают деньги пенсионерам, несмотря на их небольшие доходы.

"Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов", – уверен парламентарий.

Кроме того, депутаты "Справедливой России – За правду" предложили увеличить в два раза фиксированную выплату к страховой пенсии по старости для тех, кто достиг возраста 70 лет. В настоящее время такая норма предусмотрена только для 80-летних граждан.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили разрешить школьным социальным педагогам, а также директорам общеобразовательных учреждений и детских садов досрочно выходить на пенсию. Соответствующее обращение главе кабмина Михаилу Мишустину направили парламентарии Яна Лантратова и Александр Аксененко.



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