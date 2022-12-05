В Госдуме предложили разрешить соцпедагогам досрочно выходить на пенсию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложили разрешить школьным социальным педагогам досрочно выходить на пенсию из-за особенностей работы с трудными детьми. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, соответствующее обращение парламентарии направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В своем письме депутаты ссылаются на пояснения министерства труда и социальной защиты, в котором допускается досрочный выход на пенсию для некоторых профессий при повышенных психофизиологических нагрузках.

Кроме того, авторы инициативы считают, что право на такую льготу должны иметь директора школ и детских садов, а также их заместители. Как пояснила Лантратова, на этих работников возложена колоссальная ответственность, которую можно считать фактором повышенной психофизиологической нагрузки. Парламентарий добавила, что причиной данного обращения в кабмин стали жалобы со стороны социальных педагогов.

"Социальные педагоги в одном из субъектов мне рассказали, что их оклад составляет всего 8,8 тысячи рублей, примерно такая же премиальная часть. Но больше всего их не устраивает то, что в педагогический стаж работа социального педагога не засчитывается и рассчитывать на досрочную пенсию они не могут", – рассказала она.

Депутаты ГД напомнили, что в настоящее время право на досрочный выход на пенсию есть только у социальных педагогов, которые работают в специализированных учреждениях, в том числе в детских домах. Педагоги из обычных школ воспользоваться этой льготой не могут.

Ранее в Госдуме предложили разрешить детям с инвалидностью получать одновременно две пенсии – по инвалидности и по потере кормильца. Письмо с соответствующей инициативой было направлено в правительство России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!