Комитет ГД по труду одобрил проект о выходных 24 дня подряд для родителей инвалидов

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Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов одобрил законопроект о праве родителей инвалидов использовать дополнительные 24 дня выходных подряд.

В Госдуме считают, что это позволит более качественно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время. По их мнению, это будет способствовать развитию системы социальной защиты.

При этом указанное количество выходных может складываться как за счет накопления, так и переноса дней с последующих периодов в течение года. Кроме того, при реализации изменений предполагается установка порядка согласования с работодателем графика предоставления выходных.

Ранее на имя главы Минтруда Антона Котякова было направлено письмо с предложением упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных для родителей детей с инвалидностью. Председатель центра правовой помощи "Дело жизни", заслуженный юрист России Иван Соловьев выразил мнение, что в Трудовом кодексе нужно закрепить, что в случае развода родителей дополнительные выходные предоставляются тому, с кем ребенок остался по решению суда.

