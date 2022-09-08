Политолог оценил новые предложенные меры поддержки детей с инвалидностью

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал предложение упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребенком с инвалидностью, сообщает RT.
По его словам, нужно сделать все возможное, чтобы облегчить жизнь родителям, воспитывающим ребенка с инвалидностью.
"Нужно сделать все, чтобы облегчить им жизнь, чтобы у них не опустились руки, ведь у них очень непростая миссия", – подчеркнул Орлов.
По мнению политолога, для них нужно убрать "все бюрократические преграды".
Ранее председатель центра правовой помощи "Дело жизни", заслуженный юрист России Иван Соловьев направил на имя главы Минтруда Антона Котякова письмо с предложением упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных для родителей детей с инвалидностью.
Соловьев подчеркнул, что, согласно статье 262 Трудового кодекса, одному из родителей предоставляются четыре дополнительных выходных в месяц. При этом для оформления этих выходных понадобится предоставить справку о том, что второй родитель в этом месяце не использовал такие дни.
Эксперт выразил мнение, что в Трудовом кодексе нужно закрепить, что в случае развода родителей дополнительные выходные предоставляются тому, с кем ребенок остался по решению суда.
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