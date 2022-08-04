Родители детей-инвалидов смогут копить дополнительные выходные. В предложенном в Госдуме законопроекте они смогут использовать 24 дня подряд. Сейчас родителям дают 4 дополнительных выходных дня в месяц без возможности их объединять с другими месяцами.

Новые правила позволят более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.