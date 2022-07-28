Песков заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России наблюдается тревожная динамика роста случаев коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, цифры заболеваемости в РФ увеличиваются, как и в других странах.

"Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он подчеркнул, что россиян из-за распространения COVID-19 никто не ограничивает и те, кто на фоне этих данных испытывает обеспокоенность и хочет заботиться о своем здоровье, могут самостоятельно принимать меры предосторожности и носить маски.

В России за сутки выявлено 11 515 новых случаев COVID-19, это максимум с 13 апреля. Рост числа госпитализаций отмечен в 31 регионе, снижение – в 40, ситуация не изменилась в 14 субъектах.

За последние сутки в России госпитализировали 1 491 человека с коронавирусом. Это на 8,4% меньше, чем днем ранее. Также после лечения от коронавируса за последние 24 часа выздоровели 5 018 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенесли 17 958 463 человека.

Роспотребнадзор рекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в общественных местах и использовать антисептические средства. Кроме того, сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от коронавируса раз в полгода.

