Иммунолог заявил о приближении новой волны коронавируса в России

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Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что сегодня можно говорить о новой волне коронавируса в России. Однако эксперт подчеркнул, что она не опасна.

"Ели вы посмотрите, летальность не нарастает, даже уменьшается. Это такой, как я называю, "хвост" эпидемии, потому что новый подвид вируса вытеснит все предыдущие остатки предыдущих более опасных подвидов COVID-вирусов", – приводит его слова РИА Новости.

Жемчугов считает, что появление в России нового подвида "Омикрон"-штамма ВА.2.75 "Кентавр" является признаком окончания пандемии COVID-19. По словам специалиста, данный вариант принципиально не отличается от вариантов ВА.4 и ВА.5.

Иммунолог добавил, что, по его мнению, не нужно возобновлять ограничения. В частности, вновь вводить масочный и перчаточные режимы. При этом людям, у которые имеются тяжелые заболевания, специалист посоветовал носить маски в общественных местах. Такую же рекомендацию он дал тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию и лицам старше 80–90 лет.

Ранее ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев рассказал, что в России ожидается два пика заболеваемости "Кентавром". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.

