Врач предупредил о последствиях COVID-19, которые могут проявиться через год

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COVID-19 может приводить к осложнениям, которые дают о себе знать даже через год после перенесенного заболевания, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков.

По словам специалиста, наиболее опасным в этом плане был "Дельта"-штамм, который доминировал во второй половине прошлого года.

"В основном от него страдали сосуды в разных органах, и наиболее уязвимыми оказались легкие, потому что они на пути распространения вируса, туда вирус попадал в большом количестве. Дальше он распространялся по всему организму, мог поразить самые разные участки, органы и ткани – мозг, печень, почки, сердце", – сказал он в интервью радио Sputnik.

Характер осложнений, которые могут проявиться, продолжил врач, зависит от нескольких факторов. Например, насколько тяжело и долго шло распространение инфекции. В целом, подчеркнул Звонков, в некоторой степени это "лотерея".

Тем, кто переболел коронавирусом врач посоветовал не забывать проходить медицинские обследования. Звонков также напомнил о важности вакцинации и ревакцинации.

Накануне заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, такая тенденция в последние две недели наблюдается практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока.

