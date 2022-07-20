Онищенко раскритиковал Россию за позднюю реакцию на "Кентавра"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в разговоре с Общественной службой новостей заявил о поздней реакции России на новый подвид "Омикрона" – "Кентавр". По его словам, координация внутри страны не налажена, поскольку информацию о случаях заболевания "Кентавром" население получило только спустя 20 дней после заражения 5 пациентов.
Однако, по словам эксперта, в Москве подошли к вопросу серьезно. В городе наладили внутрибольничную диагностику, обеспечили учреждения оборудованием, а Росздравнадзор потребовал открыть новые штабы.
Также Онищенко рассказал об особенностях "Кентавра".
"Он более контагиозен, он не так вирулентен, как предыдущие штаммы", – сказал врач.
Наибольшая интенсивность развития процесса эпидемии сейчас наблюдается во Франции, уточнил Онищенко. Там при среднемировой статистике в 7 тысяч 19 июля обнаружили 50 тысяч заболевших.
"То есть во Франции идет превышение более чем в шесть раз. Вторая по интенсивности страна – Южная Корея с показателем 36 873. В Великобритании – 33 тысячи, в России – 12 776 на 100 тысяч населения, Индия – 3 111", – привел данные Онищенко.
19 июля в Москве выявили подвид "Кентавр" "Омикрон"-штамма коронавируса. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков назвал группы людей, наиболее подверженных риску заражения "Кентавром". Новый подвид "Омикрона" представляет опасность для беременных, пожилых и людей с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, по словам эксперта, люди, которые переболели более ранними вариантами "Омикрона" 5–6 месяцев назад, все равно могут заразиться "Кентавром".
В столице обнаружили подвид "Кентавр" "Омикрон"-штамма коронавируса
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