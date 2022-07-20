Иммунолог рассказал, в каком случае подштамм "Кентавр" может стать смертельно опасным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Увеличение патогенности подвида "Омикрон"-штамма "Кентавр" может стать причиной увеличения числа смертельных исходов, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Это неконтролируемый, фактически непрогнозируемый процесс приобретения или, наоборот, утраты патогенности, летальности. В силу каких-то стечений обстоятельств следующая доминирующая линия или продление может стать, например, более патогенной. И тогда с учетом такой высокой заразности даже небольшая прибавка в патогенности вызовет резкое увеличение количества тяжелых случаев, госпитализаций, смертельных исходов", – рассказал он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".
Эксперт также отметил, что "Кентавр" способен лучше адаптироваться к иммунитету после вакцинации или перенесенного заболевания. По его словам, появление нового варианта штамма "Омикрон" является проявлением эволюции коронавируса, когда он становится более заразным.
Иммунолог также призвал вакцинироваться и не пренебрегать противоэпидемическими мероприятиями для снижения числа заражений и уменьшения темпов распространения инфекции.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в Москве подвида штамма "Омикрон" "Кентавр". В базу VGARus загрузили пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту. Уточнялось, что зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.
Позднее вирусолог Сергей Нетесов назвал причину позднего появления "Кентавра" в России. Он объяснил, что это произошло из-за ограниченного международного авиасообщения. По словам эксперта, он слабее по симптомам и летальности, чем предыдущие варианты, хотя распространяется быстрее.
Нетесов предупредил, что тем, у кого наблюдается повышенный риск заражения, необходимо ревакцинироваться.
В столице обнаружили подвид "Кентавр" "Омикрон"-штамма коронавируса
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