Инфекционист оценил вероятность карантина после выявления нового штамма COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ограничений в виде карантина в связи с обнаружением нового штамма коронавируса "Кентавр" в Москве не ожидается, заявил главный инфекционист столицы Николай Малышев.

"Я думаю, что карантина не будет, так как "Кентавр" в данный момент шагает по Европе и, судя по всему, причин для введения экстремальных мер не наблюдается", – сообщил он в беседе с News.ru.

Эксперт отметил, что данный вариант является более заразным, но менее опасным для человека.

Ранее сообщалось, что подвариант "Омикрон"-штамма коронавируса, известный как "Кентавр", был выявлен в России.

Уточняется, что забор материала с таким видом коронавируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

