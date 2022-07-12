Москвичей призвали носить маски в закрытых помещениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичам рекомендуют носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19, сообщает Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%, при этом заболеваемость была на самом низком уровне за всю историю пандемии. Рост связан с распространением неопасного подштамма "Омикрона".

"В Москве, как и в большинстве европейских стран, наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Но уровень заболеваемости в городе на сегодня остается ниже, чем в Европе. За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в столице выросло на 57% по сравнению с предшествующей неделей", – подчеркнули в Оперштабе.

В России за сутки госпитализировали 1 472 человека с COVID-19. Всего за 24 часа в стране зарегистрировали еще 3 002 случая коронавируса. Умерли из-за инфекции 48 человек.

Болезнь за сутки сумели перебороть еще 3 209 пациентов. Таким образом, всего вылечились 17 894 065 человек. Всего с начала пандемии в стране выявили 18 468 310 случаев COVID-19. Скончались 381 669 человек.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Москве увеличилось за сутки на 559 против 514 днем ранее. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 783 379 случаев инфицирования.