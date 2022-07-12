Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В России за сутки госпитализировали 1 472 человека с COVID-19, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Всего за 24 часа в стране зарегистрировали еще 3 002 случая коронавируса. Умерли из-за инфекции 48 человек. Болезнь за сутки сумели перебороть еще 3 209 пациентов. Таким образом, всего вылечились 17 894 065 человек.

Всего с начала пандемии в стране выявили 18 468 310 случаев COVID-19. Скончались 381 669 человек.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России снизился за неделю с 18,6 до 16,6%.

Первым компонентом вакцины против коронавируса россияне к настоящему времени привились 93 миллиона раз. Полный цикл вакцинации между тем был проведен 88,6 миллиона раз.

