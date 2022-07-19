Нет данных о том, что подвид COVID-19 "Кентавр" более заразен – Роспотребнадзор

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Нет официальных подтверждений тому, что геновариант коронавируса "Кентавр" более заразен, заявили в Роспотребнадзоре.

"Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет, официальных данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов", – объяснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире "Россия 24".

Ранее в Москве выявили подвид штамма "Омикрон" "Кентавр". В базу VGARus загрузили пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что зараженные переносят болезнь в легкой форме, госпитализация им не потребовалась.

Позднее вирусолог Сергей Нетесов назвал причину позднего появления "Кентавра" в России. Он объяснил, что это произошло из-за ограниченного международного авиасообщения.

По словам эксперта, он слабее по симптомам и летальности, чем предыдущие варианты, хотя распространяется быстрее.

Нетесов предупредил, что тем, у кого наблюдается повышенный риск заражения, необходимо ревакцинироваться.