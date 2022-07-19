Врач рассказал о симптомах подварианта "Омикрон"-штамма "Кентавр"

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Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что симптомы заражения новым подвариантом коронавируса "Кентавр" схожи с другими подвидами "Омикрон"-штамма.
Ранее в России выявили первые случаи заражения "Кентавром" (BA.2.75). Забор материала с таким видом вируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.
Водовозов отмечает, что ранее этот подвариант обнаружили в США, Индии и Европейском союзе наряду с вариантами BA.4 и BA.5.
"Особо каких-то отличительных симптомов у "Кентавра" нет. И его характеристики в общем-то сопоставимы с теми "Омикронами", которые уже были на нашей территории", – добавляет он.
Специалист отмечает, что, хотя большинство людей уже сталкивались с предыдущими вариантами "Омикрона", риск заразиться "Кентавром" все равно существует.
"Наш организм все-таки воспринимает его как немножко другой возбудитель. Это касается всех подвариантов "Омикрона": они оставляют, скажем так, не самый надежный иммунитет, поэтому им можно болеть несколько раз. Каждым из этих вариантов по отдельности. Это касается и так называемого "Кентавра". Основная опасность в том, что мы к нему довольно высокочувствительны, а если учесть, как сейчас обстоят дела с вакцинацией и ревакцинацией, это как раз нужная для него почва, он здесь вполне себе может развернуться", – говорит эксперт.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков напомнил, что на сегодняшний день снова имеет смысл носить маски в транспорте и в закрытых помещениях с большим количеством людей. Кроме того, тем, у кого подходит срок, стоит пройти ревакцинацию.
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