Врач рассказал о симптомах подварианта "Омикрон"-штамма "Кентавр"

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Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что симптомы заражения новым подвариантом коронавируса "Кентавр" схожи с другими подвидами "Омикрон"-штамма.

Ранее в России выявили первые случаи заражения "Кентавром" (BA.2.75). Забор материала с таким видом вируса датируется июнем и был произведен в Москве. Болезнь у зараженных протекает в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.

Водовозов отмечает, что ранее этот подвариант обнаружили в США, Индии и Европейском союзе наряду с вариантами BA.4 и BA.5.

"Особо каких-то отличительных симптомов у "Кентавра" нет. И его характеристики в общем-то сопоставимы с теми "Омикронами", которые уже были на нашей территории", – добавляет он.





Алексей Водовозов врач-терапевт Симптомы такие же, как при "Омикроне". Инфекция действительно похожа на ОРВИ, хотя вот эта очень выраженная слабость, мощная ночная потливость, как это было при других вариантах коронавируса, это тоже будет своеобразной отличительной чертой. Но мы не можем сказать, что это характерно только для "Кентавра". Это характерно для любого коронавируса.

Специалист отмечает, что, хотя большинство людей уже сталкивались с предыдущими вариантами "Омикрона", риск заразиться "Кентавром" все равно существует.

"Наш организм все-таки воспринимает его как немножко другой возбудитель. Это касается всех подвариантов "Омикрона": они оставляют, скажем так, не самый надежный иммунитет, поэтому им можно болеть несколько раз. Каждым из этих вариантов по отдельности. Это касается и так называемого "Кентавра". Основная опасность в том, что мы к нему довольно высокочувствительны, а если учесть, как сейчас обстоят дела с вакцинацией и ревакцинацией, это как раз нужная для него почва, он здесь вполне себе может развернуться", – говорит эксперт.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков напомнил, что на сегодняшний день снова имеет смысл носить маски в транспорте и в закрытых помещениях с большим количеством людей. Кроме того, тем, у кого подходит срок, стоит пройти ревакцинацию.