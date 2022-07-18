Эпидемиолог перечислила последствия перенесенного коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова в разговоре с "Радио 1" назвала несколько последствий перенесенного коронавируса. По словам эксперта, одной из распространенных проблем является выпадение волос.
"Кроме этого, перенесенный COVID-19 запускает ожирение и сахарный диабет, особенно если отягощенная наследственность. От коронавируса страдает эндокринная система. Сахарный диабет и ожирение относятся к эндокринным заболеваниям", – прокомментировала врач.
Также перенесенный коронавирус, по словам эксперта, часто сопровождается высоким риском развития инфарктов и инсультов. Это объясняется тем, что болезнь вызывает тромбообразование. Симптомы постковидного синдрома могут развиваться спустя несколько лет после перенесенного коронавируса.
Вирус повреждает практически все органы и системы человеческого организма, сообщила врач. Любое отклонение в работе организма можно соотнести в ранее перенесенным заболеваниям.
Белякова заключила, что степень восстановления организма после коронавируса зависит от возраста пациента. Так, более молодые люди могут восстановиться гораздо быстрее, чем пожилые, имеющие хронические заболевания.
Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин заявил о высокой вероятности развития бессонницы у людей, перенесших коронавирус. Риск возникновения увеличивается спустя 3–6 месяцев после выздоровления. Он отметил, что эксперты уже находятся в поиске решения для данной проблемы.
Глава ВОЗ призвал страны вернуться к масочному режиму и массовому тестированию на COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: