Эпидемиолог перечислила последствия перенесенного коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова в разговоре с "Радио 1" назвала несколько последствий перенесенного коронавируса. По словам эксперта, одной из распространенных проблем является выпадение волос.

"Кроме этого, перенесенный COVID-19 запускает ожирение и сахарный диабет, особенно если отягощенная наследственность. От коронавируса страдает эндокринная система. Сахарный диабет и ожирение относятся к эндокринным заболеваниям", – прокомментировала врач.

Также перенесенный коронавирус, по словам эксперта, часто сопровождается высоким риском развития инфарктов и инсультов. Это объясняется тем, что болезнь вызывает тромбообразование. Симптомы постковидного синдрома могут развиваться спустя несколько лет после перенесенного коронавируса.

Вирус повреждает практически все органы и системы человеческого организма, сообщила врач. Любое отклонение в работе организма можно соотнести в ранее перенесенным заболеваниям.

Белякова заключила, что степень восстановления организма после коронавируса зависит от возраста пациента. Так, более молодые люди могут восстановиться гораздо быстрее, чем пожилые, имеющие хронические заболевания.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин заявил о высокой вероятности развития бессонницы у людей, перенесших коронавирус. Риск возникновения увеличивается спустя 3–6 месяцев после выздоровления. Он отметил, что эксперты уже находятся в поиске решения для данной проблемы.

