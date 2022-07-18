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Москва 24

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Общество

11:34

В России за сутки госпитализировали 575 человек с коронавирусом

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки госпитализировали 575 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 18,4% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлены 4 548 новых случаев коронавируса. Лидирует по этому показателю Москва – 926 случаев, Санкт-Петербург – 517, Московская область – 375.

От последствий инфекционного заболевания скончались 35 человек. После прохождения лечения выздоровел 2 531 пациент.

С начала пандемии в России зафиксировали 18 494 844 случая COVID-19. Успешно перенесли болезнь 17 911 340 человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что новый вариант "Омикрон-штамма" ВА.2.75 заразнее "Стелс-Омикрона" минимум на 16%.

Он отметил, что этот вариант вируса не должен вызвать тяжелого течения заболевания. По его словам, ношение масок может не защитить от заражения этим вариантом из-за его высокой заразности.

В России увеличилось число заражений коронавирусом

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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