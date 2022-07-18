Новый вид "Омикрон-штамма" не повлияет на уровень летальности от COVID-19 – эксперт

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Новый вид "Омикрон-штамма" ВА.2.75 не имеет принципиальных отличий от исходного варианта штамма и не скажется на уровне летальности от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По мнению эксперта, новый вариант штамма может вызвать небольшой подъем заболеваемости, но это не потребует введения дополнительных ограничений.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия еще не закончилась, субварианты штамма коронавируса "Омикрон" продолжают активно распространяться, что приводит к возникновению новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас необходимо вернуться к уже проверенным мерам профилактики, добавил он.

До этого в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19.

