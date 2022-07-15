В России пока не нужно возвращать масочный режим – эксперт

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Необходимости возобновлять в России действие масочного режима пока нет. Об этом заявил ТАСС научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев.

По его словам, пока нет такой ситуации, чтобы это было крайне необходимо.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства всех стран вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что пандемия еще не закончилась, субварианты штамма коронавируса "Омикрон" продолжают активно распространяться, что приводит к возникновению новых волн заболеваемости. Поэтому сейчас необходимо вернуться к уже проверенным мерам профилактики, добавил он.

До этого в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19. Так, за прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%, при этом заболеваемость была на самом низком уровне за всю историю пандемии. Рост связан с распространением неопасного подштамма "Омикрона".

