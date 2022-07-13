Эксперт допустил возможность появления более опасного штамма COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин допустил возможность появления более опасного штамма коронавирусной инфекции.
"Надо будет продолжать внимательно наблюдать, не появился ли более агрессивный вариант. Но пока таких опасений нет", – сообщил он в беседе с "Радио 1".
При этом врач отметил, что некоторые варианты вируса могут быть более или менее активными. Коронавирус приобретает ту форму, в которой он может находиться в популяции, не провоцируя большого числа летальных исходов, пояснил Кондрахин.
Штаммы, появившиеся после "Омикрона", будут также отличаться более легким течением болезни и меньшим риском осложнений и смерти.
"Кто-то и них будет сильнее, а кто-то слабее", – добавил эксперт.
Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов заявил, что новые штаммы коронавируса в Россию в основном привозят люди, которые возвращаются из заграничных отпусков.
По его словам, в настоящее время большинство россиян отдыхают в Турции, поэтому не исключено, что через 2–3 недели они привезут в страну последние версии субвариантов коронавируса.
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