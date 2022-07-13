Вводить ограничения из-за роста числа случаев COVID-19 не требуется – Роспотребнадзор

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Введение противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев ковида не требуется. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как уточняется, заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта".

Ранее в Оперштабе по борьбе с распространением коронавируса рекомендовали москвичам носить маски в закрытых общественных помещениях в связи с ростом новых случаев COVID-19. За прошлую неделю число новых случаев COVID-19 в Москве выросло на 57%, при этом заболеваемость была на самом низком уровне за всю историю пандемии. Рост связан с распространением неопасного подштамма "Омикрона".

До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 может вырасти в России, при этом подъем будет незначительным. Эксперт отметил, что пик заболеваемости штаммом "Омикрон" пришелся на май и июнь, однако подъем был небольшим.

